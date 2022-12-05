Galatasaray'a yıldız golcü! iddiası

Galatasaray, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna birden fazla forvet katmayı planlayan Galatasaray'da Moussa Dembele, Luis Muriel ve Deniz Undav gibi isimlerin yanına sürpriz bir yıldız daha eklendi. Bu ismin özellikle Okan Buruk ve ekibinin listesinde ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

Yunus için kritik hafta

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün, bu sezon ise Galatasaray'da 16 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Yıllık 900 bin TL'ye oynayan genç futbolcu, sözleşmesinde iyileştirme talep etmişti.

Sol bek arayışı devam ediyor

Yaz transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir türlü aradığı ismi bulamamıştı. Sarı-Kırmızılılar, yeniden rotasını İtalya'ya çevirdi. Daha önce de gündeme gelen Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Matias Vina yeniden listeye alındı.

Uruguaylı oyuncu ile kaptan Fernando Muslera'nın da bizzat görüşmesi bekleniyor. Ancak oyuncunun 3.5 yıllık kontratının olması, şu anda Sarı-Kırmızılı kulübün elini zorlaştırmış durumda.

Forvete düşünülen yeni aday

En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi.