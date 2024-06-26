Galatasaray'a Tete piyangosu!
Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla takımda en çok eleştirilen isimlerden birisi olan Tete ile ilgili sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi.
Brezilyalı yıldız Tete, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.
Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek. Tete için gelen tekliflerin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
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