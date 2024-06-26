Galatasaray'a Tete piyangosu!

Brezilyalı yıldız Tete, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek. Tete için gelen tekliflerin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.