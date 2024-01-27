Galatasaray'a sürpriz sol bek!

Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor