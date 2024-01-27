AjansHaber.com.tr Spor Galatasaray'a sürpriz sol bek!

Galatasaray'a sürpriz sol bek!

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Sevilla ile görüşmelere başladı.

Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti. 

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. 

Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları!
Anlaşma sağlandı! Boey transferinde sıcak saatler
Bayern vazgeçmiyor: Rekor bonservisle
Nicolas Anelka resmen Ümraniyespor'da
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü duyurdu!
Galatasaray'a sürpriz sol bek!
3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'ye sevk edildi!