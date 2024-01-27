Galatasaray'a sürpriz sol bek!
Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Sevilla ile görüşmelere başladı.
Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor
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