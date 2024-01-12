Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz orta saha!

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Ndombele'den yeterli verimi alamayan, Oliverira'nın da sakatlığından dolayı faydalanamayan Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de orta saha olarak görünüyor.

Bu bağlamda transfer hamlelerine başlayan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in kapısını çaldı.

Sky'ın haberine göre Galatasaray, Orel Mangala için İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.

13 milyon euroya gelmişti

Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Napoli'nin de 25 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu biliniyor. Nottingham Forest, Orel Mangala'yı 2022-23 sezonu başında 13 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan transfer etmişti.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıkıp 1409 dakika sahada kalan Mangala 1 de gol attı.

Belçikalı orta saha oyuncusunun takımıyla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.