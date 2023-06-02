Galatasaray'a FIFA şoku! Transfer yasağı gelebilir!

Galatasaray sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Tecrübeli oyuncu, sözleşme feshi nedeniyle FIFA'ya dava açtı.

FIFA Galatasaray’ı haksız buldu



Dava dosyasını inceleyen FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak. Galatasaray 45 gün içinde tazminatı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Sarı-Kırmızılı takıma 2020 yılında transfer olan ve 2 sezon Omar Elabdellaoui, 20 maçta forma giydi.