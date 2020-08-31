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Galatasaray’a Emre Akbaba şoku

Yeni sezona zorlu fikstürle girecek olan Galatasaray’da Emre Akbaba sakatlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'a Emre Akbaba’dan kötü haber geldi.

Ligin son haftasında Antalya’da sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray zorlu fikstürde Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılar Eylül ayında zorlu maçlar oynayacak.

Emre Akbaba sakatlığıyla bu kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan yıldız oyuncunun Ekimde dönmesi bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in de yeni sezonda planları alt üst oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda Arda’yı Emre Kılınç ve Feghouli 10 numarada deniyor.

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