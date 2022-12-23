Galatasaray'a Almanya'dan 3 gurbetçi oyuncu!

Galatasaray, Bayern Münih II'den Yusuf Kabadayı'nın dışında iki gurbetçiyi daha gözüne kestirdi. Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bir yandan da genç isimleri transfer etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II'de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray'ın iki gurbetçi yıldız için daha girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Yönetim, bu isimleri de transfer ederek kadroyu gençleştirmeyi hedefliyor.

Eyüp Aydın ve Can Uzun ile görüşmeler devam ediyor

Sarı-kırmızılıların yine Bayern Münih II'de forma giyen ön libero Eyüp Aydın ve Nürnberg U19 takımında oynayan 10 numara Can Uzun için de girişimlerde bulunduğu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan Eyüp, bu sezon 19 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asiste imza attı.

Transfer listesinde yer alan bir başka isim olan Can Uzun ise Nürnberg takımında oynuyor. Takımı ile olan sözleşmesi 2024 yılında biticek olan 17 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 karşılaşmadaforma giydi. 9 gol ve 4 asistle 13 gole doğrudan katkıda bulundu.