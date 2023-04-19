Galatasaray'a Ada'dan sürpriz golcü!

Sarı-kırmızılılar ile ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. Aslan, yeni santrforunu İskoçya'da buldu.

The Herald gazetesinin haberine göre; İskoç Premier Ligi takımlarından Hibernian forması giyen Kevin Nisbet, Galatasaray'ın radarına girdi. Hatta sarı kırmızılı kulüp 26 yaşındaki golcüyü izlemek için scout ekibini Edinburg derbisine gönderdi.

Galatasaray scout ekibi, Hibernian'ın Hearts ile oynadığı derbi haricinde İskoç milli oyuncuyu 3 maçta daha yerine izledi.

26 yaşındaki golcünün sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te sona erecek. Nisbet, bu sezon 14 karşılaşmada 10 gol atarken 1 de asist yaptı. İskoç golcünün güncel piyasa değeri transfermarkt verilerinde 2 milyon euro olarak görülüyor.