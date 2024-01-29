Galatasaray zorlu maçta hata yapmadı!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Gaziantep FK'nın golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ atarken Galatasaray'ın galibiyet gollerini 72. dakikada Wilfried Zaha ile 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60'a yükseltirken Gaziantep FK, 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Gaziantep FK da sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
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