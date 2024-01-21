Galatasaray, zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunuyor.

Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Ayrıca, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu akşam oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu sarı kart görmeleri halinde perşembe günü oynanacak İstanbulspor maçında kadroda yer alamayacak.

Icardi sahada olacak mı?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk; gazetecilerin, Icardi'nin sağlık durumunu sorması üzerine, "Yener hocaya sormak lazım. Keyfi yerinde, inşallah oynar ama Yener hoca karar verecek. Şu anda yüzde 50'ye 50 gibi görünüyor." yanıtını verdi.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.