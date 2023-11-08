Galatasaray zorlu deplasmanda!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.

Zorlu deplasman öncesi sakatlıkları bulunan Muslera ve Icardi kamp kardosuna dahil edilirken tecrübeli file bekçisinin durumu maç saatinde belli olacak.

Yıldız golcü Icardi'nin ise Bayern Münih maçına da iğneyle çıkması ve il 11'de başlaması bekleniyor.

Her iki takımın muhtemel 11'leri ise şu şekilde;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreia, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane

Grupta 4 puanı bulunan Galatasaray, 4. maçlar öncesi ikinci sırada başladı. Grubun diğer maçında ise Kopengah kendi evinde Mancherster United'ı konuk edecek. Her iki karşılaşma da saat 23:00'de başlayacak.