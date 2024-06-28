Galatasaray, Ziyech'in bonservisini aldı!
Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'in Chelsea'den bedelsiz olarak bonservisinin alındığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Chelsea'den opsiyonlu şekilde kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek.
Sarı kırmızılılar, sözleşmedeki şartların gerçekleştiğini ve yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Faslı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılılardan senelik olarak net 2.8 milyon Euro maaş alacak.
Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 28, 2024
Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma… pic.twitter.com/fPvp974pqF
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