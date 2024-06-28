Galatasaray, Ziyech'in bonservisini aldı!

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den opsiyonlu şekilde kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek.

Sarı kırmızılılar, sözleşmedeki şartların gerçekleştiğini ve yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Faslı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılılardan senelik olarak net 2.8 milyon Euro maaş alacak.