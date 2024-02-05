Galatasaray, Ziyech hakkında kararını verdi!
Galatasaray'dan ayrılıp Arabistan'a gideceği konuşulan Faslı yıldız Hakim Ziyech hakkında karar verildi.
Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Hakim Ziyech, hafta sonu İstanbul'a döndü.
Turnuvada takımı ile 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu.
Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Ziyech, bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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