Galatasaray zirve yarışında yara aldı!

Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Çaykur Rizespor 4-3 kazandı.

Çaykur Rizespor 2. dakikada Samudio'nun golüyle öne geçti: 0-1. Çabuk toparlanan Galatasaray, 14. dakikada Yedlin ve 31. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerle üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Çaykur Rizespor'da 41. dakika Boldrin skora eşitliği getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Çaykur Rzispor'da 54. dakikada Skoda, penaltıdan kaydettiği golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-3. Baskısını arttıran Galatasaray, 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 3-3. Rizespor, 90+2. dakikada Andrade'nin golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Yedlin, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray bu sonuçla 61 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 34'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

SAHASINDA 11 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalmıştı.

Galatasaray, sahasında bu sezon ikinci kez maç kaybetti.

İLK GOLÜ YEDİĞİ 7 MAÇTA DA GALİBİYET GÖREMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, Beşiktaş'a 2-0, MKE Ankaragücü'ne 2-1 ve Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY STOPERLERİNDEN BÜYÜK HATALAR

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

YEDLİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart gösterdi.

ARDA TURAN, LİGDE 200. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı.

SKODA'DAN MUSLERA'YA ÇİÇEK

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya çiçek verdi.

Süper Lig'de geçen sezon Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda'nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

BÜLENT UYGUN İLE 2'DE 2 YAPTI

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

GÖKHAN AKKAN SAKATLANDI

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Galatasaray: 3 - Çaykur Rizespor: 4

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Gedson Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 71 Arda Turan), Falcao (Dk. 88 Ryan Babel)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 72 Tarık Çetin), Moroziuk, Selim Ay (Dk. 61 Meriah), Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 89 Fernando), Sabo, Samudio (Dk. 89 Abdullah Durak), Boldrin, Skoda (Dk. 61 Michalak)

Goller: Dk. 2 Samudio, Dk. 41 Boldrin, Dk. 54 Skoda (Penaltıdan), Dk. 90+3 Fernando (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 74 Meriah (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 79 Yedlin (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Selim Ay, Dk. 45+1 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Luyindama, Dk. 87 Marcao (Galatasaray)