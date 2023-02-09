Galatasaray Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!

Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray, ara transfer döneminde de bir yıldız ismi kadrosuna kattı. Roma'da oynayan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızlı ekip yıldız futbolcunun lisansını çıkardı.

Icardi, Mertens ve Torreira'nın Galatasaray'a gelmesinde önemli rol opynayan menajer George Gardi, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Zaniolo'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

Lisansı çıktı

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray, İtalyan futbolcunun lisansını çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Zaniolo'nun lisansının çıktığı görüldü.

Bonservis bedeli belli oldu

Sarı-kırmzılı ekipten yapılan açıklamada Zaniolo için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtilirken, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.

Sözleşmenin detayları ortaya çıktı

İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Zaniolo'ya 2022-2023 sezonu için net 900 bin euro, diğer sezonlar için ise 2.75 milyon euro maaş ödeyecek.

Galatasaray, tüm geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Roma ile hazırlık maçı yapacak.