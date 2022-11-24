Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatıyor!

Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katan ve ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Galatasaray'da iç transfer gündeminde Yunus Akgün var. Yunus Akgün ve menajeri ile geçtiğimiz ay sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar somut adım atmak üzere oyuncunun menajeriyle toplantı yapacak.

Lige verilen arada masaya oturulacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada tarafların masaya oturması ve anlaşmanın sorunsuz şekilde sağlanması bekleniyor. Yunus Akgün ile menajeri ve kulüp yetkililerin anlaşmasında herhangi bir problem gözükmüyor.

Adana Demirspor'da yıldızı parladı

Geçtiğimiz 2 sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve Mavi Şimşekler'deki performansıyla göz dolduran Yunus Akgün, Mavi-Lacivertliler'de 70 maçta 16 gol, 20 asistlik performansıyla dikkat çeken isim olmuştu.