Galatasaray Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın 7 Mart'taki Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra beIN Sports'a verdiği röportajda, kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği, hakarete varan beyanlarda bulunduğu, daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdiği bildirildi.

Buna göre Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği belirtildi.

Belhanda Galatasaray'da 131 maçta 22 gol ve 26 asist ile oynadı.

ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Hatırlanacağı üzere Belhanda, Sivasspor maçı sonrası yöneticileri eleştirmişti. Sosyal medyada zaman geçireceklerine zemin ile ilgilesinler demişti. Ama tercüman bu cümleleri başka şekilde çevirmişti.