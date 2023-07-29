Galatasaray, yıldız oyuncuyu bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Transfer döneminde hareketli günler geçiren son şampiyon Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için kariyerini Manchester United'da sürdüren yıldız isim Fred'i renklerine bağlamaya çok yakın.

Önemli ölçüde yol alındı

Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti.

Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak iki kulüp arasında halen ücret farkının olduğu ifade edildi.

Son pürüzler gideriliyor

Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı da vurgulandı.

Sözleşmesinin son yılına giren Fred, 2018-2019 sezonunda Manchester United'a 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.