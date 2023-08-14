Galatasaray yıldız orta sahasını Fransa'da buldu!

Kadrosuna Icardi, Zaha, Tete, Kerem Demirbay gibi yıldız isimleri katan Galatasaray, orta saha için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesine aldığı son isim Fransız futbolcu Matteo Guendouzi oldu.

Fred’i Fenerbahçe kaptı

Uzun süre Galatasaray ile görüşen Fred, Manchester United ile Galatasaray’ın anlaşamamış olmasından dolayı transfer olamamıştı. Ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, Fred’i 9,74 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Liste başında Fofana var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un çok istediği Youssouf Fofana için sarı-kırmızılı kulüp doğru zamanı kolluyor. Monaco’nun yüksek bonservis bedeli istemesinden dolayı beklemeye geçen Galatasaray, Zaniolo’nun satılması durumunda Fransız orta saha için tekrar girişimlere başlayacak.

Fofana olmazsa Guendouzi gelecek

Matteo Guendouzi, Paris SG alt yapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya formalarını giydi. Marsilya, 2022’de Fransız futbolcuyu 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Kariyerinde çıktığı toplam 255 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, 13 gol ve 28 asistlik performans gösterdi.