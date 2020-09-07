Galatasaray, yeni orta sahası Oghenekaro Etebo
Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo ile anlaştı.
Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak. Futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
GALATASARAY UYGULAMASINDAN PAYLAŞILDI!
Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekti.
PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.
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