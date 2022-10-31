Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

Devre arası gelmeden Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu şimdiden başladı. Sezon başından beri yabancı kuralı nedeniyle ideal 11'ini oturtamayan Aslan, bu doğrultuda yerli rotasyonunu genişletmek istiyor.

Yerli oyuncuda hedef Halil Akbunar

Listenin ilk sırasında uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor.

Seferovic gidiyor

Yabancı oyuncu konusunda ise forvet hattına takviye yapılması gündemin öne çıkan konularından biri olarak göze çarpıyor. Takıma kiralık olarak katılan ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ligde golü yok

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber büyük bir düşüşe geçti. Seferovic, çıktğı 8 lig maçında gol veya asist yapamadı.

Seferovic yerine Moussa Dembele

Fanatik'te yer alan habere göre Seferovic'in yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı haziran ayında bitecek. Bu sebepten ötürü sarı-kırmızılı ekip elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.