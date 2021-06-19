Galatasaray yeni başkanını seçti

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı. İlk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu seçimi önde götürdü. Fark 237'ye kadar çıktı. Ancak 11. sandıktan itibaren Burak Elmas farkı hızla kapattı.

4 bin 731 genel kurul üyeninin oy kullandığı seçimde 1541 oy alan Elmas, seçimi kazandı.

Galatasaray seçim sonuçları

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

Burak Elmas 3 yıl görev yapacak

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Bakan Kasapoğlu'ndan Elmas'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burak Elmas’ı tebrik etti:

"Galatasaray Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

TFF, Elmas'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı olan Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

"Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

Burak Elmas kimdir?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.