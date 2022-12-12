Galatasaray ve Fenerbahçe Samet Akaydın'ı istiyor!

Yerli rotasyonunu güçlendirmek için Türk oyunculara yönelen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Victor Nelsson'un olası ayrılığı ve Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stoper pozisyonu için takviye yapma kararı alındı.

Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde düğmeye basıldı. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği milli defans oyuncusu Samet Akaydın konusunda harekete geçti.

Murat Sancak açıkladı

Galatasaray'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Adana ekibi, 28 yaşındaki milli stoperin transferi için iki kulüple de temas halinde. Daha önce Trabzonspor'un gündemine de gelen futbolcu için Adana Demirspor, 3.5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.

Samet Akaydın iddialarını Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da doğruladı. Sancak yaptığı açıklamada, "Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyor. İki kulüple de temaslarımız devam ediyor. Transfer dönemi geldiğinde kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.