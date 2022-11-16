Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasında!
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenecek olan turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ile Rayo Vallecano yer alacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek olan dostluk turnuvasına katılacak.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.
Nef Stadı ve Ülker Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:
30 Kasım Çarşamba
20:00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)
3 Aralık Cumartesi
16:00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)
19:00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)
6 Aralık Salı
20:00 Galatasaray-Villareal (Nef)
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