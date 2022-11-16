Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasında!

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek olan dostluk turnuvasına katılacak.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.

Nef Stadı ve Ülker Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

30 Kasım Çarşamba

20:00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)

3 Aralık Cumartesi

16:00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

19:00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)

6 Aralık Salı

20:00 Galatasaray-Villareal (Nef)