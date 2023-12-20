Galatasaray üç puanı tek golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmayı başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray derbi öncesinde puanını ezeli rakibiyle eşitlerken, Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.