AjansHaber.com.tr Spor Galatasaray üç puanı tek golle aldı!

Galatasaray üç puanı tek golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmayı başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray derbi öncesinde puanını ezeli rakibiyle eşitlerken, Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı. 

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cimbom'un yıldızı takımdan ayrılıyor mu?
Haftanın hakemleri belli oldu
İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler açıklaması!
İstanbulspor Başkanı: "Pişman değilim"
Galatasaray üç puanı tek golle aldı!
Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız geçti