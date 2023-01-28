Galatasaray transferi resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Kaan Ayhan ile görüşmelerin başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların, Serie A ekibine kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Kaan Ayhan için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin de yer alacağı ifade edildi. Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ın bonservisini almak istemesi halinde Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.