Galatasaray transferde zamanla yarışıyor!

Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.