Galatasaray transferde zamanla yarışıyor!
Galatasaray'da transfer düğümü bugün çözülecek. UEFA'ya bugün, gün sonuna kadar liste göndermek zorunda olan Galatasaray'ın sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet transferi için yoğun temasları sürüyor. İşte, Galatasaray'ın transferlerinde son durum.
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen sağ bek transferinde listenin zirvesinde yer alan Lorenz Assignon, Rennes'in oyuncunun bonservisinde indirime gitmemesi üzerine askıya alındı.
Bunun üzerine rotayı Serge Aurier'e çeviren Galatasaray bu kez oyuncuyla ödeme planı konusunda sıkıntı yaşadı. Dün İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun transferindeki pürüz sürüyor.
Galatasaray'ın milli futbolcu Zeki Çelik için temasları da sürüyor.
Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.