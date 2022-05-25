Galatasaray transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya

Seçimin ardından göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin acilen çözmesi gereken ilk konu Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed’in bonservis ödemesi olacak.

Haber7'nin haberine göre, ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil.

Futbolcuyu gönülsüz vermişti

Mostafa Mohamed’i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu.

Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi. Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.