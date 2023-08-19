Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Son şampiyon Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Rams Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. 4. hakem olarak ise Çağdaş Altay görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. Son şampiyon, zorlu rakibini yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise 3 puanla haftaya 7. sırada girdi. Bordo-mavililer, İstanbul'dan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trabzonspor'da 4 isim yok

Trabzonsporda ise sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Edin Visca, Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez takımdaki yerini alamayacak.

Cimbom'da Tete forma giyemeyecek

Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında yeni transferi Tete'den yararlanamayacak.

Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek. Zaha'nın da oynaması beklenmiyor.