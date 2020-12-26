Galatasaray Trabzon'da kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Ömer Bayram'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ofsayt kararının ardından VAR uygulamasında gol geçerli sayılınca, sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.

68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray liderliğe yükseldi

Zorlu Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 29'a yükselten sarı-kırmızılar, Aytemiz Alanyaspor'un önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 14. müsabakasını oynayan Galatasaray, haftayı lider kapatabilmek için yarın Gaziantep FK deplasmanında 15. maçına çıkacak Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Son 2 maçta 6 puan

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından son 2 maçından 6 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi sahasında 3-1, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-0 mağlup ederek art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan'ın üçüncü, Oğulcan'ın ilk golü

Galatasaray'da kapta Arda Turan, ligde 3. golüne ulaştı.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen hafta Göztepe, bu hafta da Trabzonspor filelerini boş geçmedi.

Oğulcan Çağlayan da Galatasaray'da ilk gol sevincini yaşadı.

Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü.

Taylan Antalyalı, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmada deneyimli teknik adamla ilk yenilgisi aldı.

Karadeniz ekibinin 7 haftalık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Bordo-mavililer, aldığı yenilgiyle 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol birden gördü.