Galatasaray Torreira'nın alternatifini buldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.



Yaz transfer döneminde Lucas Torreira'nın İtalya'ya transfer olması halinde Lerma için düğmeye basılacak. Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Torreira'ya İtalya'dan birçok talip olduğu belirtiliyor.

Servet ödemişti



Uruguaylı yıldızla özellikle İtalyan devi Milan yakından ilgileniyor. Bu nedenle arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Lerma'yı imza parasıyla transfer etmenin planlarını yapıyor.



İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakalayan 1.79 boyundaki orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.



Lerma, bu sezon 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi. İstikrarlı bir görüntü çizen yıldız oyuncu ligde sadece Arsenal maçını kaçırdı. Ön libero bölgesinde oynayan Lerma, merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.



Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 33 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti. Lerma'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



Kolombiyalı oyuncu kariyerine ülkesinin Atletico Huila takımında başladı. 2016 yılında İspanyol ekibi Levante 600 bin euro bonservisle Lerma'yı transfer etti. 2 sene burada forma giyen başarılı oyuncu performansıyla Bournemouth'un dikkatini çekti. İngiliz ekibi 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Lerma'yı kadrosuna kattı.