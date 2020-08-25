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Galatasaray, Süper Kupa zaferini Jardel'in fotoğrafıyla kutladı

Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupası'nın yıldönümünde bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupası'nın yıldönümünde resmi twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid'e karşı oynanan ve 2-1 kazanılan maçta attığı gollerle zaferde büyük paya sahip olan Mario Jardel'in kupayı kaldırdığı fotoğrafa yer veren Sarı kırmızılılar, bir de maçın görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.


"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ"
Galatasaray, paylaştığı videoya "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oluyor" notunu düştü.

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