Galatasaray stadının ismi değişti!

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma, dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Nef'e teşekkür edildi

Galatasaray, eski stadyum isim sponsoru Nef'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Erden Timur'un sahibi olduğu Nef ile ilgili açıklamada şu ifadeler yer buldu:

"2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki stadımızın isim sponsoru, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; ihtiyaç duyulan her an, her yerde Galatasaray’a nefes olan Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Rams Global kimdir?

1988 yılında Gaziantep'de Ramazan Bülbül tarafından temelleri atılmış olan RAMS Global, 1993 yılı itibarıyla ana merkezi Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı olmak üzere ülke çapında faaliyetlerini sürdürmektedir.

RAMS Global, inşaat, gayrimenkul, sağlık ve mobilya sektörlerinde çeşitli projelere imza atan bir şirkettir. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirdiği RAMS Kazakistan ve RAMS Türkiye adlı şirketler aracılığıyla birçok şehirde faaliyet göstermektedir.

RAMS Türkiye'nin yönetim ekibi, şirketin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Ramazan Bülbül ile ikinci kuşak temsilcileri olan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Bülbül, Mali İşler Müdürü Devran Bülbül ve CEO Faruk Bülbül tarafından yönetilmektedir.