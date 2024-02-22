Galatasaray tur için sahada!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak.

Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Prag’a 3-2’lik skor avantajıyla giden Galatasaray’a her türlü beraber yarıyor. Temsilcimizin tek alacağı her türlü tek farklı mağlubiyetlerde ise maç uzatmalara gidecek. UEFA organizasyonlarında artık deplasman golü kuralı uygulanmıyor.

Galatasaray'da 4 eksik

İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

Prag, 3 as oyuncusundan yoksun

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda?

Karşılaşma Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler!

SPARTA PRAG: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta.

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi