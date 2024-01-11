Galatasaray eksik kadrosuyla zorlu deplasmanda!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım şu ana kadar 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 3 puan önde olduğu liderlik yarışında Galatasaray ikinci sırada yer alıyor.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

Cimbom'da eksik çok

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu akşam oynanacak maçta görev yapamayacak.

Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.

Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bardakcı, kart görmesi halinde pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.

Muhtemel 11'ler

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.