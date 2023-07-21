Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius oldu. Peki Zalgiris Vilnius-Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz, 2. ön eleme turundan başlayacak. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius oldu. Peki Galatasaray-Zalgiris Vilnius Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti.
Maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Sarı-kırmızılılar, Zalgiris ile 25 Temmuz’da LFF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Portekizli hakem Luis Godinho tarafından yönetilecek.
Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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