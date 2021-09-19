Galatasaray sahasında mağlup

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk etti.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.

42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.

45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takım 1-0 kazandı.