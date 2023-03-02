Galatasaray, Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor!
Galatasaray, Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor. Yönetim, Boey'in yeni kontratına 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koyacak.
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
22 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek hem de kontrata 25 milyon euro'luk bir çıkış maddesi ekleyecek.
Şu ana kadarki temasların olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Galatasaray, genç futbolcuyu Rennes'ten sadece 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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