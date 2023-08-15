Galatasaray, Ramos'a 5.5 milyon euro önerdi!

Galatasaray'ın transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Sergio Ramos ile görüşmeler son aşamaya geldi.

Artık kararını vermesi beklenen İspanyol futbolcuya sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Yıllık 5.5 milyon euro maaş

Galatasaray, deneyimli savunmacı için yıllık 5.5 milyon euro maaşı gözden çıkarırken, 2 yıllık da kontrat önerdi.

Ramos cephesinin, diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra cevabını vermesi bekleniyor.