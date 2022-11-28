Galatasaray Nelsson'un fiyatını belirledi!

İspanya, İtalya ve İngiltere hayali olan Nelsson’da gelecek teklifler için yönetim pazarlığa kapalı. Sezon başı Sevilla’nın 15+3 milyon Euro’luk teklifini reddeden Cimbom serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro’dan aşağı bir rakama transfere izin vermeyecek.

Victor Nelsson, Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao’yu da alan Sevilla Kulübü’nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon Euro’ydu. Bu teklife ‘hayır’ diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.

Yönetim pazarlık düşünmüyor

Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud’nun maç sonunda “Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu” açıklaması ile takdirini kazanan Nelsson vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier Lig hayali olan Nelsson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı-kırmızılı kulüp devre arasında pazarlığa kapalı olacak.

Maç sonu Giroud ve Rabiot tebrik etti

Victor Nelsson, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 2-1 sona eren mücadelede Giroud’yu başarıyla marke eden Nelsson’u maç sonunda orta sahada tebrik eden isimlerden biri Rabiot oldu. Gruptaki ilk maçta Avustralya’ya iki gol kaydeden Giroud ise 90 dakikada skor üretememesi ile alakalı “Bugün gol atamamamın sebebi Danimarka defansındaki sarı kafalı çocuktu” diyerek Nelsson’dan övgüyle bahsetti.