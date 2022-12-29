Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Dusan Ristic'i aldı!
Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu Montakit Fuenlabrada'dan transfer edildi.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Sırp pivot Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2,13 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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