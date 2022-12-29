AjansHaber.com.tr Spor Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Dusan Ristic'i aldı!

Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Dusan Ristic'i aldı!

Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu Montakit Fuenlabrada'dan transfer edildi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Sırp pivot Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2,13 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Lucas Torreira'dan eleştirilere gece yarısı yanıt!
Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu!
En centilmen teknik direktör Rıza Çalımbay oldu!
Süper Lig'de 16. Hafta hakemleri belli oldu!
Kazımcan'dan Cimbom'a kötü haber!
Spor Toto 1. Lig'de ilk devre tamamlandı!
Fenerbahçe yeniden lider!