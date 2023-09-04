Galatasaray, Ndombele'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Fransız orta saha Tanguy Ndombele'yi KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.