Galatasaray, Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Altaylı'ya hukuki işlem başlattı

Galatasaray, eski yöneticilerden Fatih Altaylı hakkında açıklama yaptı. Altaylı'nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, Altaylı hakkında hukuki işlem ve disiplin işlemi başlattığını ifade etti.

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'i hedef alıp "Zeka seviyesi beni anlamaktan uzak olduğu için 'Zengine biat' anlıyor. Ali Koç diye algılıyor" diyen Altaylı'nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklamada bulunan Galatasaray, "Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı'nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TERBİYESİNDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ İNSANLAR"

Galatasaray, Altaylı'nın sözlerini ölçüsüz bulduğunu da belirtip açıklamasına "Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun değerli üyeleri, Galatasaray'ın menfaatlerine en uygun şekilde, Galatasaray'ın kültürünü, örf ve adetlerini taşıyabilecek kişiyi hür iradeleriyle seçerek ona başkanlık görevini tevdi ederler. Galatasaray başkanına hakaret edenler, onu toplum nezdinde küçük düşürücü laflarla aşağılamaya teşebbüs edenler, rakiplerin bile yapmaya hicap duyacağı şekilde ölçüsüz ve çirkin bir üslupla televizyon kanallarında zarar vermeye çalışanlar ve bilgisizce ahkam kesenler Galatasaray kültürü ve terbiyesinden bir nebze nasibini almamış insanlardır" şeklinde devam etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu durumu kabul edilemez bulan Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Bu bağlamda Bloomberg Kanalı'nda, gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız Mustafa Cengiz'e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz. Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir."