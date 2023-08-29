Galatasaray - Molde maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Torreira'nın cezası bitti

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, bu akşam sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile deplasmanda oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Zaha ile Ziyech yok, Tete hocaya bağlı

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İlk maçta ve antrenmanlarda teknik ekip tarafından büyük beğeni toplayan Tete ise Okan Buruk'un tercih etmesi halinde forma giyebilecek.

Icardi 5 maçta 4 gol attı

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı. Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.