Galatasaray Mahallesi kuruluyor!

Galatasaray Spor Kulübü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında deprem bölgesine yapılacak toplam 300 konut için yapım protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesine verdikleri destekten dolayı Galatasaray'a teşekkür ettiğini belirterek "Galatasaray Spor Kulübü bugün güzel bir işe öncülük ediyor. Umarım arkası gelir diye de temennide bulunuyorum." dedi.

Bakan Özhaseki, yardımlarından dolayı Galatasaray'a bir jest yaptıklarını belirterek, bölgedeki mahallelerden birine "Galatasaray Mahallesi" adını vereceklerini açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin ardından konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Böyle bir hayır işine öncülük ettiği için Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Diğer kulüplerimizi de bu hayır işinde yarışmaya davet ediyorum. Bu yarış hepimizi çok memnun eder." diye konuştu.

Galatasaray'ın büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Özbek, "Her Galatasaraylı 20 TL bağışlasa bu konutları rahatlıkla yaparız" dedi.

Galatasaray'ın desteği ile ilk etapta; Adıyaman'da 100, Kahramanmaraş'ta 100, Hatay'da 100 konutun inşasına başlanacak.