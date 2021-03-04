Galatasaray maçındaki penaltı ve kırmızı doğru mu? IFAB...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti. Bu maçtaki penaltı ve kırmızı kart kararları tartışma yarattı. Peki, IFAB'a göre penaltı ve kırmızı kart kararı doğru mu? İşte detaylar...

Galatasaray'ın Ankara'da Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği karşılaşmaya yine hakem kararları damga vurdu. Özellikle Arda Turan'ın eline çarpan top sonrası verilen penaltı kararı el tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

İhlal var mı, IFAB ne diyor?

IFAB'ın Futbol Oyun Kuralları kitabında "Kural 12: Fauller ve Fena Hareketler" bölümünde Arda'nın kendi bacağından eline gelen top şu şekilde anlatılıyor. "(top) Oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil) doğrudan gelirse" bu durum ihlal teşkil etmez.

UEFA hakem eğitimlerinde ne demişti?

UEFA ise hakem eğitimlerinde bu tip topları "beklenmedik top" olarak tanımlıyor ve oyuncunun çok yakından gelen toptan elini kaçırmaya fırsatı olmaması nedeniyle bu topların el olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hakemlere anlatıyor. Pozisyona VAR müdahalesi hakemin topun oyuncunun bacağından geldiğini görmediğini VAR'a bildirmesiyle mümkün olabilirdi.

Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı gerektirir mi?

Yine UEFA ve MHK tarafından verilen eğitimlerde kol ve dirseğin kafa veya yüze gelmesi kesinlikle faul olarak tanımlanırken, faulü yapan oyuncunun kolunu bir silah olarak mı yoksa topu kazanmak için bir araç olarak mı kullandığının belirlenmesi hakemlerden isteniyor. Buna göre; oyuncu eğer kolunu silah olarak kullanıp rakibe sert şekilde müdahale ederse hakemlerin kırmızı kart kullanması, aksi takdirde sadece kendine alan yaratmak amacıyla kol araç olarak kullandığında ve kolun yüze veya kafaya geldiği durumlarda sarı kartın yeterli olacağı vurgulanıyor.

Hakem Halil Umut Meler ne yaptı?

Ankaragücü-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, Mostafa Mohamed'in pozisyonundan sonra kendi koluyla gösterdiği hareketlerde oyuncunun kolunu silah olarak gererek rakibinin yüzüne vurduğunu bu nedenle hareketin kırmızı kart gerektirdiğini anlatmaya çalıştı.

Merkez Hakem Kurulu ne demişti?

MHK ise bundan kısa bir süre önce yapılan hakem semineri sonrasında bu tip pozisyonlar için şu açıklamayı yapmıştı:

2. Ellerin ve Kolların Kural Dışı Kullanımı

UEFA'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlerden istediği öncelik oyuncu sağlığının korunmasıdır. Bu bağlamda oyuncuların başlarına ve yüzlerine aldıkları darbeler daha dikkatli takip edilmelidir. Eğer oyuncunun yüzüne eller ve kollar ile bilinçli bir şekilde darbe varsa, bu darbenin hız ve şiddetine göre sarı kart veya kırmızı kart uygulanması gerekir.

Ancak oyuncuların bu talimatı rakiplerine kolay kart göstertmek için kullanmaları, hiç olmayan veya çok az olan temasları abartarak hakemlerimizin ve rakiplerinin işini zorlaştırmaları futbol kamuoyunda rahatsızlık yaratmaktadır. Hakemlere bu tip pozisyonlarda temas noktasına daha dikkatli odaklanmaları talimatı verilmiştir. Temas noktası rakibin yüzüne olmadığı veya net olmadığı durumlarda sarı kart gösterilmemesi gerektiği örneklerle anlatılmıştır. Videotest ve Geribildirimi şeklinde yapılan seansta, standart kararlar için farkındalık arttırıcı çalışmalar yapılmıştır.