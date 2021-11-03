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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması uygulamayacak

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında yarın Nef Stadı'nda oynanacak Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 9 Kasım Salı gününden itibaren Türkiye'de oynanacak tüm maçlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesini yüzde 100'e çıkardığı hatırlatılarak, "Kulübümüzce alınan karar gereği, yarın saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir dolu tribünler önünde maça çıkmadıklarının aktarıldığı açıklama, "Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.

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