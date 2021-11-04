Galatasaray, Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Nef Stadı'nda tribünleri çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar oynanan müsabakada Galatasaray, Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin 43. dakikada attığı şık golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Lokomotiv Moskova 73. dakikada Kamano ile bulduğu golle skoru 1-1 yaparken, kalan sürede iki takım da yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Grupta oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile yapacak.

- Son bölümdeki baskı golü getirmedi

Karşılaşmanın son bölümünde rakip sahada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, aradığı ikinci golü bulamadı.

Yediği golden sonra ikinci gol için bastıran sarı-kırmızılı takım, üst üste pozisyonlara girmesine rağmen bir türlü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Bu bölümde Lokomotiv Moskova'nın girdiği ani ataklarda da Muslera başarılı bir şekilde kalesini savundu.

- Grupta ilk kez kalesinde gol gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez gol yedi.

Gruptaki ilk üç karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, evindeki Lokomotiv Moskova maçında bu başarısını sürdüremedi.

Galatasaray, gruptaki ilk üç maçında Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorlarla yenerken, Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldı.