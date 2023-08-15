Galatasaray - Ljubljana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyetler ve beraberlikler yeterli olurken, iki farklı yenilgiler dahi sarı-kırmızılıları play-off'a taşıyacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Wilfried Zaha forma giyecek mi?

Öncelikle Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. Aston Villa ile büyük ölçüde anlaşan İtalyan yıldız, Okan Buruk tarafından riske edilmeyecek. Öte yandan UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da oyuna sonradan giren Fildişili yıldız Wilfried Zaha hazır olmamasına rağmen büyük beğeni toplamıştı. Bugün ise 3-0'lık galibiyetin vereceği rahatlıktan dolayı Okan Buruk'un Zaha'ya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Dün yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Lucas Torreira'nın ise yine bugün kadroda olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Zaha, Bakambu.

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David, Posavec, Elsnik, Seslar, Fadida, Rui Pedro, Bristric.