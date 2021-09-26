Galatasaray lige tutundu
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak lige tutundu.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta puan kaybeden Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.
Maçın ilk yarısında Luyindama'nın büyük hatası sonrası 1-0 geriye düşen Galatasaray, ikinci yarıda Halil ve Morutan'ın ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yaptığı kritik hatalarla maça damga vuran Göztepe kalecisi İrfan Can, taraftarından büyük tepki topladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı öncesi moral bulan Galatasaray, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve şampiyonluk yarışına tutundu.
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